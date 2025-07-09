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Гасилин высказался о ходе матча за Суперкубок России «Краснодар» — ЦСКА и назвал фаворита

Гасилин высказался о ходе матча за Суперкубок России «Краснодар» — ЦСКА и назвал фаворита
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Экс-нападающий «Зенита» и телеэксперт Алексей Гасилин дал комментарий по поводу предстоящей игры за Суперкубок России между новым чемпионом страны «Краснодаром» и обладателем национального Кубка московским ЦСКА.

OLIMPBET Суперкубок России 2025 . Финал
12 июля 2025, суббота. 18:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Соглашусь, что «Краснодар» подходит в роли фаворита, но они во второй раз будут бороться за этот трофей. В прошлом году разгромно проиграли «Зениту». Тогда мне показалось, что уровень физической готовности команды был процентов на 70. На бумаге фаворит «Краснодар», но в какой готовности оба коллектива — мы не знаем. Мне кажется, что тренеры всё равно сделают акцент на старт чемпионата. Мы, возможно, увидим оборонительную игру, а к 70‑й минуте игроки подсядут. А хочется видеть голы, но товарищеские матчи показали, что обе команды забивают достаточно много», — сказал Гасилин в эфире телеканала «Матч ТВ».

Матч Суперкубка России «Краснодар» — ЦСКА пройдёт 12 июля на поле стадиона «Ак Барс Арена» в Казани. В 2024 году чёрно-зелёные участвовали в игре за Суперкубок в качестве серебряного призёра Российской Премьер-Лиги с оформившим «золотой дубль» петербургским «Зенитом» и проиграли со счётом 2:4, уступая по ходу встречи в три мяча.

Видео: История ФК «Краснодар»

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