Гасилин высказался о ходе матча за Суперкубок России «Краснодар» — ЦСКА и назвал фаворита

Экс-нападающий «Зенита» и телеэксперт Алексей Гасилин дал комментарий по поводу предстоящей игры за Суперкубок России между новым чемпионом страны «Краснодаром» и обладателем национального Кубка московским ЦСКА.
«Соглашусь, что «Краснодар» подходит в роли фаворита, но они во второй раз будут бороться за этот трофей. В прошлом году разгромно проиграли «Зениту». Тогда мне показалось, что уровень физической готовности команды был процентов на 70. На бумаге фаворит «Краснодар», но в какой готовности оба коллектива — мы не знаем. Мне кажется, что тренеры всё равно сделают акцент на старт чемпионата. Мы, возможно, увидим оборонительную игру, а к 70‑й минуте игроки подсядут. А хочется видеть голы, но товарищеские матчи показали, что обе команды забивают достаточно много», — сказал Гасилин в эфире телеканала «Матч ТВ».
Матч Суперкубка России «Краснодар» — ЦСКА пройдёт 12 июля на поле стадиона «Ак Барс Арена» в Казани. В 2024 году чёрно-зелёные участвовали в игре за Суперкубок в качестве серебряного призёра Российской Премьер-Лиги с оформившим «золотой дубль» петербургским «Зенитом» и проиграли со счётом 2:4, уступая по ходу встречи в три мяча.
Видео: История ФК «Краснодар»