«Фламенго» возобновил переговоры по переходу Карраскаля из «Динамо» — Нето

Бразильский «Фламенго» возобновляет переговоры с 27-летним колумбийским полузащитником московского «Динамо» Хорхе Карраскалем. Об этом сообщает бразильский журналист Джуулио Мигель Нето в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации журналиста, руководство рассматривает игрока как приоритетный на роль атакующего полузащитника как аналогичная уругвайцу Арраскаете. Отмечается, что «Фламенго» уже удалось достичь устной договорённости с Карраскалем. Поэтому сейчас руководство заявило о желании как можно скорее прийти к соглашению с московским клубом.

В сезоне-2024/2025 Российской Премьер-Лиги 27-летний Хорхе Карраскаль провёл 26 матчей, в которых забил семь мячей и оформил три голевые передачи. Также на его счету девять игр, один гол и две результативные передачи в Фонбет Кубке России.