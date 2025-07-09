«Бавария» сделает крупное предложение по переходу звезды «Реала» Родриго — El Chiringuito

Мюнхенская «Бавария» заинтересована в подписании вингера мадридского «Реала» Родриго Гоэса и готова сделать официальное предложение клубу. Об этом сообщает журналист El Chiringuito Эдуардо Инда.

По информации журналиста, помимо мюнхенского клуба, футболистом интересуются «Арсенал», «Челси» и «Манчестер Сити». Отмечается, что «Челси» связался с агентом Родриго, но так и не сделал официального предложения мадридскому «Реалу».

Руководство «сливочных» же заявило, что не станет рассматривать предложения менее чем в € 80 млн.

Напомним, в минувшем сезоне Родриго принял участие в 54 матчах, где отметился 14 голами и 11 результативными передачами.