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«Бавария» сделает крупное предложение по переходу звезды «Реала» Родриго — El Chiringuito

«Бавария» сделает крупное предложение по переходу звезды «Реала» Родриго — El Chiringuito
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Мюнхенская «Бавария» заинтересована в подписании вингера мадридского «Реала» Родриго Гоэса и готова сделать официальное предложение клубу. Об этом сообщает журналист El Chiringuito Эдуардо Инда.

По информации журналиста, помимо мюнхенского клуба, футболистом интересуются «Арсенал», «Челси» и «Манчестер Сити». Отмечается, что «Челси» связался с агентом Родриго, но так и не сделал официального предложения мадридскому «Реалу».

Руководство «сливочных» же заявило, что не станет рассматривать предложения менее чем в € 80 млн.

Напомним, в минувшем сезоне Родриго принял участие в 54 матчах, где отметился 14 голами и 11 результативными передачами.

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