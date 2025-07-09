Александр Гришин: Семак правильно делает — «Зенит» набирает форму через игры

Экс-тренер молодёжной команды ЦСКА и телеэксперт Александр Гришин высказал мнение о предсезонной подготовке петербургского «Зенита» под руководством Сергея Семака.

«Сергей Богданович Семак правильно делает — «Зенит» набирает форму через игры. Мы видели, как один состав сыграл с «Ленинградцем», другой — с «Балтикой». С ней уже играл состав, который будет играть в чемпионате. Плюс‑минус две замены будет, плюс Жерсон. Готовиться через игры — система проверенная. «Зенит» ещё не потерял форму — чемпионат закончился совсем недавно. Через игры состав сыгрывается, плюс связки отрабатываются. Одна‑две замены в матче со «Сьоном», если сравнивать с игрой с «Балтикой», всё же будут», — сказал Гришин в эфире телеканала «Матч ТВ».

49-летний Сергей Семак занимает пост главного тренера «Зенита» с мая 2018 года, в семи сезонах под его руководством сине-бело-голубые шесть раз подряд становились чемпионами России, прошедший сезон-2024/2025 петербуржцы завершили на втором месте в РПЛ.

Ранее «Зенит» провёл товарищеские матчи с сербской «Црвеной Звездой» (3:0), махачкалинским «Динамо» (2:0), «Ленинградцем» (2:1) и калининградской «Балтикой» (1:2). 9 июля подопечные Сергея Семака сыграют со швейцарским «Сьоном».

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