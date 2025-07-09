Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гришин оценил шансы «Краснодара» и ЦСКА на победу в Суперкубке России

Гришин оценил шансы «Краснодара» и ЦСКА на победу в Суперкубке России
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший российский футболист, выступавший за ЦСКА, Александр Гришин высказался о шансах армейцев и «Краснодара» на победу в Суперкубке России.

«Это трофей — обе команды будут за него бороться. Это не товарищеская игра — это открытие сезона. Старт чемпионата через неделю, команды уже тренируются, нагрузки снижены, сто процентов. К этой игре обе команды готовились. У «Краснодара» две покупки хорошие, они точечно усиливают проблемные места. Они ведут игрока на ту позицию, которая им нужна. «Краснодар» сыгранная команда, фактически никого не поменяли. К игре он подходит в хорошем состоянии. У ЦСКА проблемы — Вильягра сломался. Челестини в двух играх использовал две схемы. Игра будет интересная. Шансы 50 на 50», — сказал Гришин в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, «Краснодар» сыграет с ЦСКА уже 12 июля. Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.

Материалы по теме
Как же бежит ЦСКА! Красиво укатали сербов всего за полчаса
Как же бежит ЦСКА! Красиво укатали сербов всего за полчаса
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android