Гришин оценил шансы «Краснодара» и ЦСКА на победу в Суперкубке России

Бывший российский футболист, выступавший за ЦСКА, Александр Гришин высказался о шансах армейцев и «Краснодара» на победу в Суперкубке России.

«Это трофей — обе команды будут за него бороться. Это не товарищеская игра — это открытие сезона. Старт чемпионата через неделю, команды уже тренируются, нагрузки снижены, сто процентов. К этой игре обе команды готовились. У «Краснодара» две покупки хорошие, они точечно усиливают проблемные места. Они ведут игрока на ту позицию, которая им нужна. «Краснодар» сыгранная команда, фактически никого не поменяли. К игре он подходит в хорошем состоянии. У ЦСКА проблемы — Вильягра сломался. Челестини в двух играх использовал две схемы. Игра будет интересная. Шансы 50 на 50», — сказал Гришин в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, «Краснодар» сыграет с ЦСКА уже 12 июля. Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.