Стали известны условия возможного перехода Каррераса в «Реал»

Мадридский «Реал» близок к подписанию крайнего защитника «Бенфики» Альваро Каррераса. Об этом сообщает журналист и инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети Х (ранее Twitter).

По информации инсайдера, в рамках переговоров рассматривается переход левого защитника молодёжного клуба «Реала» Рафаэля Обрадора в «Бенфику». Уточняется, что сделка находится на завершающей стадии, футболист пополнит состав «орлов» в ближайшие дни.

Отмечается, что Каррерас присоединится к «Реалу» после завершения клубного чемпионата мира.

Напомним, в минувшем сезоне Каррерас принял участие в 52 матчах, где отметился четырьмя голами и пятью результативными передачами.