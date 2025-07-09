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Воспитанник «Флуминенсе» Жоао Педро высказался о дубле за «Челси» в ворота родного клуба

Воспитанник «Флуминенсе» Жоао Педро высказался о дубле за «Челси» в ворота родного клуба
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23-летний новичок «Челси» бразильский нападающий Жоао Педро, который является воспитанником системы «Флуминенсе» из Рио-де-Жанейро, прокомментировал дебютный дубль в составе лондонцев в ворота своей первой команды, оформленный в матче 1/2 финала клубного чемпионата мира (2:0).

Клубный чемпионат мира — 2025 . 1/2 финала
08 июля 2025, вторник. 22:00 МСК
Флуминенсе
Рио-де-Жанейро, Бразилия
Окончен
0 : 2
Челси
Лондон, Англия
0:1 Педро – 18'     0:2 Педро – 56'    

«Думаю, это был сон. Не думаю, что могло быть лучше. Рад, что забил свои первые голы за «Челси», но я также знаю, что этот турнир очень важен для «Флуминенсе». Могу только извиниться, но я должен быть профессионалом. Я играю за «Челси», и они платят мне за то, чтобы я забивал голы», — приводит слова Жоао Педро официальный сайт ФИФА.

Полуфинальный матч КЧМ-2025 с «Флуминенсе» стал для Жоао Педро вторым в составе «Челси», форвард стал игроком лондонцев 2 июля. Ранее футболист выступал за «Брайтон», до этого — за «Уотфорд», в который перебрался из бразильского клуба.

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