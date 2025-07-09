Стал известен ещё один клуб, заинтересованный в трансфере чемпиона мира Де Пауля

31-летний полузащитник мадридского «Атлетико» и сборной Аргентины Родриго Де Пауль может перейти в бразильский «Фламенго». Об этом сообщает бразильский журналист и инсайдер Джулио Мигель Нето.

По информации инсайдера, клуб ведёт переговоры с представителями игрока. Хотя в «Фламенго» и считают стоимость игрока высокой, его всё равно рассматривают на роль главного центрального полузащитника. Уточняется, что в приоритете у руководства подписание флангового игрока.

Ранее стало известно, что аргентинский футболист дал зелёный свет на переход в «Интер Майами».

Напомним, в минувшем сезоне Де Пауль принял участие в 53 матчах во всех турнирах, где отметился тремя голами и 10 результативными передачами. Стоимость игрока, по данным портала Transfermarkt, составляет € 25 млн.