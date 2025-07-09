Самолёт «Реала» не мог приземлиться в Ньюарке несколько часов из-за шторма

Самолёт мадридского «Реала» кружил в воздухе несколько часов из-за сильного шторма в Ньюарке и Нью-Йорке. Об этом сообщает El Chiringuito.

По информации источника, самолёт не мог совершить посадку более двух часов. «Реал» также попросил отменить пресс-конференцию главного тренера Хаби Алонсо. Уточняется, что ФИФА всеми способами старалась помочь «сливочным», чтобы борт приземлился как можно раньше.

Напомним, полуфинальный матч мадридского клуба с французским «ПСЖ» состоится уже сегодня. Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени. Ишгра пройдёт на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде.