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«Наконец-то у нас последняя игра сезона». Энцо Мареска — о выходе «Челси» в финал КЧМ-2025

«Наконец-то у нас последняя игра сезона». Энцо Мареска — о выходе «Челси» в финал КЧМ-2025
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Главный тренер «Челси» Энцо Мареска прокомментировал победу своей команды над бразильским «Флуминенсе» (2:0) в полуфинале клубного чемпионата мира — 2025 и выход в финал турнира.

Клубный чемпионат мира — 2025 . 1/2 финала
08 июля 2025, вторник. 22:00 МСК
Флуминенсе
Рио-де-Жанейро, Бразилия
Окончен
0 : 2
Челси
Лондон, Англия
0:1 Педро – 18'     0:2 Педро – 56'    

«Это большое достижение. Это был фантастический сезон — топ-4 в Премьер-лиге, Лига конференций и теперь финал этого турнира. Мы очень, очень счастливы. Идём от игры к игре. Наконец-то у нас последняя игра сезона, и мы надеемся, что сможем выиграть турнир», — приводит слова Марески официальный сайт ФИФА.

Соперником «Челси» в финале КЧМ-2025 станет победитель второго полуфинала, в котором сойдутся «ПСЖ» и мадридский «Реал». Решающая игра за звание чемпиона мира среди клубов состоится 13 июля. Первый официальный матч лондонцев в сезоне-2024/2025 прошёл 18 августа 2024 года.

Календарь клубного чемпионата мира 2025
Турнирная сетка клубного чемпионата мира 2025

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