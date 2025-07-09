Президент США Дональд Трамп посетит финальный матч Клубного чемпионата мира, который состоится в воскресенье в Ист-Ратерфорде. Об этом сообщает ESPN со ссылкой на заявление президент во время заседаниякабинета министров.

«Мы получили огромную поддержку от правительства и президента в лице рабочей группы Белого дома в связи с проведением клубного чемпионата мира по футболу [сейчас] и чемпионата мира по футболу в следующем году», — приводит слова президента ФИФА Инфантино ESPN.

Напомним, во время своего второго президентского срока Трамп проявляет большое внимания к спорту. Он стал первым действующим президентом, посетившим Супербоул в феврале, а в мае объявил, что в 2027 году в Вашингтоне пройдёт драфт НФЛ.