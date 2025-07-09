Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дональд Трамп посетит финальный матч клубного чемпионата мира

Дональд Трамп посетит финальный матч клубного чемпионата мира
Комментарии

Президент США Дональд Трамп посетит финальный матч Клубного чемпионата мира, который состоится в воскресенье в Ист-Ратерфорде. Об этом сообщает ESPN со ссылкой на заявление президент во время заседаниякабинета министров.

«Мы получили огромную поддержку от правительства и президента в лице рабочей группы Белого дома в связи с проведением клубного чемпионата мира по футболу [сейчас] и чемпионата мира по футболу в следующем году», — приводит слова президента ФИФА Инфантино ESPN.

Напомним, во время своего второго президентского срока Трамп проявляет большое внимания к спорту. Он стал первым действующим президентом, посетившим Супербоул в феврале, а в мае объявил, что в 2027 году в Вашингтоне пройдёт драфт НФЛ.

Материалы по теме
Что за новичка купил «Челси»! Педро изящно «прибил» родной клуб в полуфинале КЧМ. Видео
Что за новичка купил «Челси»! Педро изящно «прибил» родной клуб в полуфинале КЧМ. Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android