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«Торпедо», видимо, всё». Комментатор Пойда — о судейском скандале с участием автозаводцев

«Торпедо», видимо, всё». Комментатор Пойда — о судейском скандале с участием автозаводцев
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Спортивный комментатор Александр Пойда высказался о недавней конфликтной ситуации с участием футбольного клуба «Торпедо».

«Торпедо», видимо, всё.

Очень надеюсь, что кто-нибудь заберёт Солдатенко себе. Пролететь мимо РПЛ в четвёртый раз будет уже перебором», — написал Пойда в своём телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что во вторник, 8 июля, сотрудники полиции задержали футбольного судью Богдана Головко, который работал на матчах Лиги Pari. За оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования (ст. 184 УК) арбитру грозит до семи лет лишения свободы. Отмается, что во время решающей для «Торпедо» встречи судья намеренно совершил ошибку в пользу московского клуба.

Напомним, в конце июня прокуратура отправила в следственный изолятор совладельца «Торпедо» Леонида Соболева и директора чёрно-белых Валерия Скородумова. Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов не исключил, что «Торпедо» может быть исключено из РПЛ по ходу следующего сезона.

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