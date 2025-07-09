Михаил Моссаковский предположил, кто может заменить «Торпедо» в РПЛ

Комментатор «Матч ТВ» Михаил Моссаковский высказался о возможных изменениях в составе Российской Премьер-Лиги.

«Судя по событиям этой ночи, завтра в РПЛ снова не станет «Торпедо». И, вероятно, там снова появится «Оренбург». В сезон с 15 клубами, о котором говорил Максим Митрофанов, не верю. Спонсорские и телевизионные контракты посчитаны исходя из 16 участников. Менять число команд и матчей гораздо сложнее, чем просто заменить «Торпедо». А в сохранение торпедовцами места в вышке после публикации аккурат перед заседанием КДК дела судьи Головко верится очень слабо.

«Торпедо» — аут. «Оренбург» — ин. Думаю, скоро это будет узаконено», — написал Моссаковский в своём телеграм-канале.

Ранее в СМИ появилась информация о задержании главного рефери матча завершающего 34-го тура Мелбет Первой лиги «Торпедо» — «КАМАЗ» (1:1) Богдана Головко. По данным источника, арбитру грозит до семи лет лишения свободы за оказание противоправного влияния на результат игры. При этом 10 июля на КДК должен был рассматриваться вопрос о санкциях к автозаводцам на фоне ареста одного из совладельцев и генерального директора клуба по подозрению в попытке подкупа рефери.

«Оренбург» занял по итогам сезона-2024/2025 15-е место в РПЛ — в зоне прямого вылета.

Видео: «Торпедо» сыграло вничью с «КАМАЗом» в матче Первой лиги