Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Михаил Моссаковский предположил, кто может заменить «Торпедо» в РПЛ

Михаил Моссаковский предположил, кто может заменить «Торпедо» в РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Комментатор «Матч ТВ» Михаил Моссаковский высказался о возможных изменениях в составе Российской Премьер-Лиги.

«Судя по событиям этой ночи, завтра в РПЛ снова не станет «Торпедо». И, вероятно, там снова появится «Оренбург». В сезон с 15 клубами, о котором говорил Максим Митрофанов, не верю. Спонсорские и телевизионные контракты посчитаны исходя из 16 участников. Менять число команд и матчей гораздо сложнее, чем просто заменить «Торпедо». А в сохранение торпедовцами места в вышке после публикации аккурат перед заседанием КДК дела судьи Головко верится очень слабо.

«Торпедо» — аут. «Оренбург» — ин. Думаю, скоро это будет узаконено», — написал Моссаковский в своём телеграм-канале.

Ранее в СМИ появилась информация о задержании главного рефери матча завершающего 34-го тура Мелбет Первой лиги «Торпедо» — «КАМАЗ» (1:1) Богдана Головко. По данным источника, арбитру грозит до семи лет лишения свободы за оказание противоправного влияния на результат игры. При этом 10 июля на КДК должен был рассматриваться вопрос о санкциях к автозаводцам на фоне ареста одного из совладельцев и генерального директора клуба по подозрению в попытке подкупа рефери.

«Оренбург» занял по итогам сезона-2024/2025 15-е место в РПЛ — в зоне прямого вылета.

Видео: «Торпедо» сыграло вничью с «КАМАЗом» в матче Первой лиги

Материалы по теме
Полиция задержала судью, работавшего на решающем матче для «Торпедо» — источник
КДК РФС рассмотрит дело «Торпедо» 10 июля
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android