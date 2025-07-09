Сергей Ткачёв жёстко раскритиковал «Арсенал» за решение не продлить с ним контракт

Экс-полузащитник тульского «Арсенала» Сергей Ткачёв критически высказался о решении руководства «оружейников» не продлевать с ним контракт.

— Не так давно ты попрощался с тульским «Арсеналом» со словами: «Не так я хотел это сделать, не представлял, что так скоро». Что вкладываешь в них?

— Очень сильно расстроился. Вокруг меня сложилась максимально странная ситуация. По всем футбольным действиям в сезоне, по своей форме — я точно заслужил продления контракта. Почти все матчи в основе отыграл в последнем чемпионате – сил у меня немеряно. Ситуация неожиданная.

— Почему так случилось?

— За весь отпуск со мной лично из клуба ни разу не связывались. Через агента мне передали слова спортивного директора, дескать, надо дождаться назначения нового тренера, а потом решат по будущему. Хотя сейчас понимаю: намёк на непродление контракта был уже тогда.

— Что потом?

— Они взяли паузу, которая затянулась. Непонятно, как можно вообще не вести диалог с футболистом, который девять лет отдал клубу?! Окей, вы не хотите со мной продлевать контракт. Но хотя бы позвоните, объясните! Мне кажется, это какая-то нефутбольная тема. Не знаю, что могло вызвать такое поведение, — сказал Ткачёв в интервью с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

36-летний Сергей Ткачёв выступал за «Арсенал» с июля 2017 года. На его счету 215 матчей в составе туляков, 31 гол и 38 результативных передач.

Видео: «Арсенал» — «Ротор». 1:1, Ткачёв