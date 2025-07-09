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«В голове представлял, как проведу прощальный матч». Ткачёв — об уходе из «Арсенала»

«В голове представлял, как проведу прощальный матч». Ткачёв — об уходе из «Арсенала»
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Бывший полузащитник «Арсенала» Сергей Ткачёв рассказал, с какими мыслями покидал тульский клуб. Ткачёв ушёл из «Арсенала» в 2025-м.

— Чем закончился разговор по телефону?
— «Всё хорошо, ты молодец, всё классно. Ещё много раз вместе посидим». Я ответил, что не верю ему. Уверен, Денисов мог спокойно сделать так, чтобы я остался в команде. Скорее всего, не продлить контракт со мной — именно его решение.

Мне очень хотелось ближайший сезон отыграть в «Арсенале». В моей голове я уже представлял, как проведу прощальный матч, круг почёта… Вот Панченко сейчас в «Динамо» очень красиво проводили, мне хотелось так же. А в итоге — никак. Просто «спасибо» через СМИ. Но я очень благодарен фанатам: я получил много слов поддержки и в личных сообщениях, и в комментариях. Очень им благодарен. После последнего матча прошлого сезона фанаты просили меня остаться – я в ответ лишь показывал на трибуну с руководством, — сказал Ткачёв в интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

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