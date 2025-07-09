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Сергей Ткачёв ответил на вопрос, планирует ли продолжать футбольную карьеру

Сергей Ткачёв ответил на вопрос, планирует ли продолжать футбольную карьеру
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Бывший полузащитник «Арсенала» Сергей Ткачёв рассказал, планирует ли он продолжать профессиональную карьеру футболиста. Ткачёву 36 лет, в 2025-м он покинул «Арсенал» и сейчас находится без клуба.

— Планируешь продолжать играть?
— Хочется. Но я был так настроен на Тулу, что мне тяжело вести переговоры. Не хочется ехать куда-то далеко, семью перевозить, всё в корне менять… Я не вижу смысла переходить куда-то, чтобы просто повариться в футболе ещё годик. Если позовёт команда, которая будет конкурировать за первые места, – с удовольствием. А пока только на фитнес хожу, программу делаю. Футбола не хватает. Но хочется ставить перед собой максимальные задачи, — сказал Ткачёв в интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

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