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«Жене говорю, что всё нормально. Хотя какое нормально?!» Ткачёв — об уходе из «Арсенала»

«Жене говорю, что всё нормально. Хотя какое нормально?!» Ткачёв — об уходе из «Арсенала»
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Бывший полузащитник «Арсенала» Сергей Ткачёв ответил на вопрос, готов ли он пожать руку руководству тульского клуба. Ткачёву 36 лет, он покинул «Арсенал» в 2025-м.

— Если руководство увидишь – пожмёшь им руку?
— Не удивлюсь, если после интервью они вернутся с предложением: мол, что я никак угомониться не могу. Я просто с ними попрощаюсь через СМИ, как и они со мной. Конечно, при нынешнем руководстве я никуда не поеду, никакой прощальный матч играть тоже не буду. Мне, кстати, оставалась одна игра до звания рекордсмена по количеству матчей в истории «Арсенала». Представляешь, как обидно вышло? Жена видит, как мне тяжело. Хотя я ей говорю, что всё нормально. Хотя какое нормально?! Но команде я желаю, чтобы после провала они сплотились в новом сезоне и порадовали болельщиков, — сказал Ткачёв в интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

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