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Спортивного комментатора Рабаданова приговорили к условному сроку за ношение гранаты

Спортивного комментатора Рабаданова приговорили к условному сроку за ношение гранаты
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Спортивный комментатор и блогер Рамазан Рабаданов был осуждён на три года и два месяца лишения свободы условно со штрафом 50 тыс. рублей за незаконные оборот боеприпасов, сообщает «РИА Новости Спорт».

Согласно поступившему в суд материалу, осенью 2024 года правоохранительные органы в ходе личного досмотра обнаружили и изъяли у подозреваемого ручную гранату. Сам Рабаданов и его адвокат настаивали на том, что граната была ему подкинута силовиками.

Рабаданов получил известность как комментатор, в числе прочего, футбола, турниров по борьбе и смешанным единоборствам, в последнее время он также активно занимался общественной работой, освещая резонансные события в республике Дагестан в своих социальный сетях.

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