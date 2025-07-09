«Мне просто написали «спасибо». Ткачёв рассказал, как уходил из тульского «Арсенала»

Экс-полузащитник тульского «Арсенала» Сергей Ткачёв рассказал, как произошёл его уход из клуба по причине непродления контракта.

— Догадки есть?

— Может, какие-то обиды. В итоге мне просто написали «спасибо». Я такого вообще не ожидал. Думал: тянут и тянут, но звонок всё-таки поступит. Был уверен, что продлю контракт, останусь в Туле. С Александром Денисовым (спортивный директор «Арсенала». – Прим. «Чемпионата») мы играли вместе, а с генеральным директором Валерием Гриньковским общения особо не было.

— По этой ситуации с ним связывался?

— Да, общался с генеральным директором. Прямо спросил, видит ли он меня в команде на следующий сезон.

– Что в ответ?

– Странная фраза. «Я не буду против, но моего мнения недостаточно. Надо, чтобы решил тренер. У меня претензий нет — ты топ, столько лет отдал клубу».

Когда назначили Гунько – я ему тоже набрал. Он ответил: «Все вопросы к Денисову. Мне предоставили списки игроков, тебя там нет». Контракт мой закончился 3 июня. И я не понимаю, почему нельзя было позвать меня тренироваться с «Арсеналом» даже без контракта! Тем более тренер сказал, что помнит обо мне только то, что я когда-то в ЦСКА левым защитником выходил. Гунько же последние годы не работал в России. Но к тренеру у меня претензий вообще нет, — сказал Ткачёв в интервью с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

36-летний Сергей Ткачёв выступал за «Арсенал» с июля 2017 года. На его счету 215 матчей в составе туляков, 31 гол и 38 результативных передач.

Видео: «Торпедо» — «Арсенал». 1:2. Сергей Ткачёв