Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Мне просто написали «спасибо». Ткачёв рассказал, как уходил из тульского «Арсенала»

«Мне просто написали «спасибо». Ткачёв рассказал, как уходил из тульского «Арсенала»
Аудио-версия:
Комментарии

Экс-полузащитник тульского «Арсенала» Сергей Ткачёв рассказал, как произошёл его уход из клуба по причине непродления контракта.

— Догадки есть?
— Может, какие-то обиды. В итоге мне просто написали «спасибо». Я такого вообще не ожидал. Думал: тянут и тянут, но звонок всё-таки поступит. Был уверен, что продлю контракт, останусь в Туле. С Александром Денисовым (спортивный директор «Арсенала». – Прим. «Чемпионата») мы играли вместе, а с генеральным директором Валерием Гриньковским общения особо не было.

— По этой ситуации с ним связывался?
— Да, общался с генеральным директором. Прямо спросил, видит ли он меня в команде на следующий сезон.

– Что в ответ?
– Странная фраза. «Я не буду против, но моего мнения недостаточно. Надо, чтобы решил тренер. У меня претензий нет — ты топ, столько лет отдал клубу».

Когда назначили Гунько – я ему тоже набрал. Он ответил: «Все вопросы к Денисову. Мне предоставили списки игроков, тебя там нет». Контракт мой закончился 3 июня. И я не понимаю, почему нельзя было позвать меня тренироваться с «Арсеналом» даже без контракта! Тем более тренер сказал, что помнит обо мне только то, что я когда-то в ЦСКА левым защитником выходил. Гунько же последние годы не работал в России. Но к тренеру у меня претензий вообще нет, — сказал Ткачёв в интервью с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

36-летний Сергей Ткачёв выступал за «Арсенал» с июля 2017 года. На его счету 215 матчей в составе туляков, 31 гол и 38 результативных передач.

Материалы по теме
«Меня просто отфуболили». Боль легенды Тулы после ухода из клуба
Эксклюзив
«Меня просто отфуболили». Боль легенды Тулы после ухода из клуба

Видео: «Торпедо» — «Арсенал». 1:2. Сергей Ткачёв

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android