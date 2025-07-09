«ПСЖ» — «Реал» Мадрид: текстовая онлайн-трансляция матча полуфинала КЧМ начнётся в 22:00

Сегодня, 9 июля, состоится полуфинальный матч клубного чемпионата мира — 2025, в котором встретятся «ПСЖ» и мадридский «Реал». Игра пройдёт на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде (США, штат Нью-Джерси). В качестве главного арбитра выступит Шимон Марциняк из Польши. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Права на трансляцию матча клубного ЧМ «ПСЖ» — «Реал» Мадрид в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Напомним, на стадии четвертьфинала турнира парижане победили «Баварию» со счётом 2:0. В свою очередь, «сливочные» обыграли дортмундскую «Боруссию» со счётом 3:2.

Финал клубного чемпионата мира состоится 13 июля.