Гасилин рассказал, каким видит состав «Зенита» в товарищеском матче со «Сьоном»

Экс-нападающий «Зенита» и телеэксперт Алексей Гасилин поделился ожиданиями по составу сине-бело-голубых на контрольную встречу со швейцарским «Сьоном».

«Это уже контрольная игра, важная, осталось всего две товарищеские игры до старта чемпионата. Сергей Богданович Семак выпустит оптимальный состав на данный момент. Хочется, чтобы уже и Жерсон вышел. Мне кажется, что с матча с «Балтикой» будет всего два изменения — не более. Дуглас сыграет не в опорной зоне, а на своей позиции — на левом фланге защиты. Поэтому сильной ротации не будет, но игроки проведут по 70–80 минут, замен увидим мы не так много», — сказал Гасилин в эфире телеканала «Матч ТВ».

9 июля на петербургской «Газпром Арене» состоится товарищеский матч вице-чемпиона России «Зенита» со швейцарским «Сьоном». Этот матч станет первой игрой сине-бело-голубых с командой из Западной Европы с момента отстранения УЕФА всех российских клубов и сборных от международных соревнований по политическим причинам в феврале 2022 года.

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