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Гасилин рассказал, каким видит состав «Зенита» в товарищеском матче со «Сьоном»

Гасилин рассказал, каким видит состав «Зенита» в товарищеском матче со «Сьоном»
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Экс-нападающий «Зенита» и телеэксперт Алексей Гасилин поделился ожиданиями по составу сине-бело-голубых на контрольную встречу со швейцарским «Сьоном».

Товарищеские матчи (клубы) — 2025
09 июля 2025, среда. 19:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Не начался
Сьон
Сьон, Швейцария
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Это уже контрольная игра, важная, осталось всего две товарищеские игры до старта чемпионата. Сергей Богданович Семак выпустит оптимальный состав на данный момент. Хочется, чтобы уже и Жерсон вышел. Мне кажется, что с матча с «Балтикой» будет всего два изменения — не более. Дуглас сыграет не в опорной зоне, а на своей позиции — на левом фланге защиты. Поэтому сильной ротации не будет, но игроки проведут по 70–80 минут, замен увидим мы не так много», — сказал Гасилин в эфире телеканала «Матч ТВ».

9 июля на петербургской «Газпром Арене» состоится товарищеский матч вице-чемпиона России «Зенита» со швейцарским «Сьоном». Этот матч станет первой игрой сине-бело-голубых с командой из Западной Европы с момента отстранения УЕФА всех российских клубов и сборных от международных соревнований по политическим причинам в феврале 2022 года.

Видео: Игроки «Зенита» общаются с голосовым помощником

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