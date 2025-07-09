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«Лидером будет». Гасилин — о Батракове в следующем сезоне

«Лидером будет». Гасилин — о Батракове в следующем сезоне
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Бывший нападающий санкт-петербургского «Зенита» Алексей Гасилин высказался о полузащитнике московского «Локомотива» Алексее Батракове. По словам Гасилина, хавбек железнодорожников продолжить быть лидером команды в следующем сезоне.

«Вряд ли он сыграет хуже. Он может не выступить на том уровне по системе гол плюс пас. Для его позиции это была аномальная статистика, но лидером команды он будет. Если он забьёт восемь голов и отдаст десять передач, то это будет очень хорошо», — заявил Гасилин в эфире «Матч ТВ».

В прошедшем сезоне 20-летний Батраков провёл 37 матчей за железнодорожников во всех турнирах, забил 15 мячей и отдал девять результативных передач. В ноябре 2024 года впервые был вызван в национальную команду России и сыграл за неё уже пять матчей, в которых забил два гола.

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