Стало известно, когда Тео Эрнандес пройдёт медобследование перед переходом в «Аль-Хиляль»

Французский защитник «Милана» Тео Эрнандес пройдёт медицинское обследование перед переходом в саудовский «Аль-Хиляль» уже на этой неделе, сообщает известный журналист и инсайдер Николо Скира в социальной сети X.

Напомним, ранее появилась информация, что «Милан» получит € 25 млн за Эрнандеса, а сам Тео поставит свою подпись под контрактом в ближайшие дни. В минувшем сезоне Эрнандес принял участие в 49 матчах во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года.

По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 40 млн.