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«Жерсон приедет — Сантос отправится налево». Гришин — о составе «Зенита» против «Сьона»

«Жерсон приедет — Сантос отправится налево». Гришин — о составе «Зенита» против «Сьона»
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Экс-полузащитник ЦСКА и телеэксперт Александр Гришин дал прогноз на состав «Зенита» в контрольной встрече со швейцарским «Сьоном».

Товарищеские матчи (клубы) — 2025
09 июля 2025, среда. 19:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Не начался
Сьон
Сьон, Швейцария
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Под нападающими будет Глушенков, Лусиано будет центральным нападающим, Мостовой, скорее всего, будет слева, а Луис Энрике справа. Будет 4-2-3-1. Если Жерсон приедет, то Сантос отправится на левый фланг, а Жерсон с Глушенковым сыграет под нападающими. Здесь у Сергея Семака много возможностей ротировать состав. Сложно будет угадать, кто выйдет с первых минут», — сказал Гришин в эфире телеканала «Матч ТВ».

9 июля на петербургской «Газпром Арене» состоится товарищеский матч вице-чемпиона России «Зенита» со швейцарским «Сьоном». Этот матч станет первой игрой сине-бело-голубых с командой из Западной Европы с момента отстранения УЕФА всех российских клубов и сборных от международных соревнований по политическим причинам в феврале 2022 года.

Видео: Гендер-пати Вячеслава Малафеева на стадионе «Зенита»

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