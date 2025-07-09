Украинец Андрей Лунин ответил по-русски на просьбу сказать слово на своём родном языке

Украинский вратарь мадридского «Реал» Андрей Лунин по-русски ответил на просьбу назвать слово «полуфинал» на своём родном языке. Соответствующее видео было опубликовано на странице «сливочных» в социальной сети X.

Футболистов «Реала» попросили произнести слово «полуфинал» в преддверии матча с «ПСЖ» в 1/2 финала клубного чемпионата мира, проходящего в США. Лунин на эту просьбу ответил на русском языке, при этом в субтитрах к видео написано было по-украински — «пiвфiнал».

Отметим, что Андрей Лунин родом из города Красноград, Харьковская область. За «Реал» украинский голкипер выступает с 2018 года.