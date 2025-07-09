«СКА-Хабаровск» объявил о подписании экс-защитника «Ростова» и «Уфы» Константина Плиева

Официальный телеграм-канал «СКА-Хабаровск» сообщил о заключении контракта с 28-летним центральным защитником Константином Плиевым. Соглашение подписано сроком на год с опцией продления ещё на сезон.

С февраля 2025 года Константин Плиев находился без клуба после расторжения контракта с владикавказской «Аланией», воспитанником которой является. По ходу своей карьеры футболист выступал в Российской Премьер-Лиге в составах «Ростова», казанского «Рубина» и «Уфы».

В ФНЛ / Первой лиге Плиев-младший выступал также за астраханский «Волгарь» и калининградскую «Балтику».

Болельщик «Алании» объяснил, почему поддерживает «Краснодар»