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«СКА-Хабаровск» объявил о подписании экс-защитника «Ростова» и «Уфы» Константина Плиева

«СКА-Хабаровск» объявил о подписании экс-защитника «Ростова» и «Уфы» Константина Плиева
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Официальный телеграм-канал «СКА-Хабаровск» сообщил о заключении контракта с 28-летним центральным защитником Константином Плиевым. Соглашение подписано сроком на год с опцией продления ещё на сезон.

С февраля 2025 года Константин Плиев находился без клуба после расторжения контракта с владикавказской «Аланией», воспитанником которой является. По ходу своей карьеры футболист выступал в Российской Премьер-Лиге в составах «Ростова», казанского «Рубина» и «Уфы».

В ФНЛ / Первой лиге Плиев-младший выступал также за астраханский «Волгарь» и калининградскую «Балтику».

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