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Александр Гришин оценил календарь «Локомотива» на старте РПЛ

Александр Гришин оценил календарь «Локомотива» на старте РПЛ
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Бывший российский футболист Александр Гришин оценил календарь «Локомотива» на старте сезона РПЛ. По словам Гришина, железнодорожников ждёт тяжёлое начало.

«Сочи» должны обыгрывать, «Краснодару», наверное, проиграют. С «Пари НН» ещё три очка. Со «Спартаком» будет равная игра команд, которые будут вести борьбу за третье-пятое место. «Балтика» — тоже непростая команда. На выезде с ней ближе к ничьей. Старт тяжёлый, но всё равно рано или поздно с ними встретишься», — заявил Гришин в эфире «Матч ТВ».

«Локомотив» в минувшем сезоне Российской Премьер-Лиги занял шестое место, набрав 53 очка в 30 турах. Победу в чемпионате одержал «Краснодар».

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