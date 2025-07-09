Александр Гришин оценил календарь «Локомотива» на старте РПЛ

Бывший российский футболист Александр Гришин оценил календарь «Локомотива» на старте сезона РПЛ. По словам Гришина, железнодорожников ждёт тяжёлое начало.

«Сочи» должны обыгрывать, «Краснодару», наверное, проиграют. С «Пари НН» ещё три очка. Со «Спартаком» будет равная игра команд, которые будут вести борьбу за третье-пятое место. «Балтика» — тоже непростая команда. На выезде с ней ближе к ничьей. Старт тяжёлый, но всё равно рано или поздно с ними встретишься», — заявил Гришин в эфире «Матч ТВ».

«Локомотив» в минувшем сезоне Российской Премьер-Лиги занял шестое место, набрав 53 очка в 30 турах. Победу в чемпионате одержал «Краснодар».