«Челси» вышел в финал КЧМ-2025, задержан судья решающего матча «Торпедо». Главное к утру
Лондонский «Челси» стал первым финалистом клубного чемпионата мира — 2025, переиграв в полуфинале бразильский «Флуминенсе» за счёт дубля новичка Жоао Педро, СМИ сообщили о задержании главного рефери матча 34-го тура Первой лиги «Торпедо» — «КАМАЗ» по подозрению в сознательной ошибке в пользу автозаводцев, российский баскетболист «Майами Хит» Владислав Голдин набрал 10 очков в матче Летней лиги НБА. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Дубль новичка Педро помог «Челси» победить «Флуминенсе» и выйти в финал клубного ЧМ.
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