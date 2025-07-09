«Челси» вышел в финал КЧМ-2025, задержан судья решающего матча «Торпедо». Главное к утру

Лондонский «Челси» стал первым финалистом клубного чемпионата мира — 2025, переиграв в полуфинале бразильский «Флуминенсе» за счёт дубля новичка Жоао Педро, СМИ сообщили о задержании главного рефери матча 34-го тура Первой лиги «Торпедо» — «КАМАЗ» по подозрению в сознательной ошибке в пользу автозаводцев, российский баскетболист «Майами Хит» Владислав Голдин набрал 10 очков в матче Летней лиги НБА. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».