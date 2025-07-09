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9 июля главные новости спорта, футбольные трансферы, КЧМ-2025, РПЛ, Торпедо, теннис, Уимблдон-2025, Летняя лига НБА, баскетбол

«Челси» вышел в финал КЧМ-2025, задержан судья решающего матча «Торпедо». Главное к утру
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Лондонский «Челси» стал первым финалистом клубного чемпионата мира — 2025, переиграв в полуфинале бразильский «Флуминенсе» за счёт дубля новичка Жоао Педро, СМИ сообщили о задержании главного рефери матча 34-го тура Первой лиги «Торпедо» — «КАМАЗ» по подозрению в сознательной ошибке в пользу автозаводцев, российский баскетболист «Майами Хит» Владислав Голдин набрал 10 очков в матче Летней лиги НБА. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Дубль новичка Педро помог «Челси» победить «Флуминенсе» и выйти в финал клубного ЧМ.
  2. Полиция задержала судью, работавшего на решающем матче для «Торпедо» — источник.
  3. Голдин набрал 10 очков в матче Летней лиги НБА, «Майами» переиграл «Голден Стэйт».
  4. КДК РФС рассмотрит дело «Торпедо» 10 июля.
  5. Нижегородский «Пари НН» проведёт домашнюю игру 1-го тура РПЛ с «Краснодаром» в Казани.
  6. Украинец Андрей Лунин ответил по-русски на просьбу сказать слово на своём родном языке.
  7. «Фламенго» возобновил переговоры по переходу Карраскаля из «Динамо» — Нето.
  8. Романо: «Галатасарай» готов заплатить € 75 млн за Осимхена, рекорд клуба ранее — € 18 млн.
  9. Стало известно, сколько «Челси» заработал на клубном чемпионате мира после выхода в финал.
  10. «Бавария» сделает крупное предложение по переходу звезды «Реала» Родриго — El Chiringuito.
  11. 80-летний Майкл Баффер выступил анонсером матча 1/2 финала КЧМ-2025 «Флуминенсе» — «Челси».
  12. Вероника Кудерметова и Элисе Мертенс вышли в полуфинал Уимблдона в паре.
  13. Стал известен характер травмы Григора Димитрова и сроки его восстановления.
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