Гасилин: рано или поздно Антон Миранчук вернётся в Россию

Бывший нападающий санкт-петербургского «Зенита» Алексей Гасилин высказался о полузащитнике швейцарского «Сьона» Антоне Миранчуке. По мнению Гасилина, рано или поздно хавбек вернётся в Россию.

«Мы понимаем, что Антон хотел уехать в Европу. Но мне кажется, что чемпионат Швейцарии не подходил ему. Его выбрали по остаточному принципу. Он уехал в «Сьон». И мы видим, что это команда, которая звёзд с неба не хватает, расположилась на девятом месте — пять очков до вылета было. Я уверен, что рано или поздно Миранчук вернётся в Россию. Если он сейчас не выдаст феноменальный сезон, то он, скорее всего, вернётся на родину», — заявил Гасилин в эфире «Матч ТВ».

29-летний Миранчук присоединился к «Сьону» в сентябре 2024 года в качестве свободного агента. В сезоне-2024/2025 Антон принял участие в 24 матчах швейцарской Суперлиги, в которых отметился двумя голами и тремя результативными передачами, проведя на поле в общей сложности 1394 минуты. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года.