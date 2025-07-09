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«Посмотрите, какие скауты на базе». Виталий Кафанов посетил «Краснодар»

«Посмотрите, какие скауты на базе». Виталий Кафанов посетил «Краснодар»
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Пресс-служба «Краснодара» показала, как тренер вратарей сборной России по футболу Виталий Кафанов посетил тренировку «быков» на базе клуба.

«Посмотрите, какие скауты сегодня на базе. Тренер вратарей национальной команды Виталий Кафанов посетил «быков» с рабочим визитом. Всегда рады видеть, Виталий Витальевич», — сказано в сообщении пресс-службы «Краснодара», которое было опубликовано в телеграм-канале клуба.

Напомним, «Краснодар» выиграл Российскую Премьер-Лигу по итогам прошлого сезона. Второе место занял «Зенит», тройку лидеров замкнул ЦСКА. Напрямую в Мелбет Первую лигу вылетели «Факел» и «Оренбург».

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