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Хаби Алонсо поделился ожиданиями от матча 1/2 финала КЧМ с «ПСЖ»

Хаби Алонсо поделился ожиданиями от матча 1/2 финала КЧМ с «ПСЖ»
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Главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо высказался в преддверии матча полуфинала клубного чемпионата мира по футболу с французским «ПСЖ». Игра пройдёт сегодня, 9 июля, начало — в 22:00 мск.

Клубный чемпионат мира — 2025 . 1/2 финала
09 июля 2025, среда. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Мы встречаемся с обладателями кубка Лиги чемпионов, которые в последние месяцы демонстрируют очень и очень позитивную динамику. Они играют на действительно высоком уровне с 1/8 финала Лиги чемпионов, и этот матч будет действительно большим испытанием для нас. Это следующий шаг, следующий уровень, с которым нам предстоит столкнуться в этом новом проекте, новый этап, который мы начинаем.

Мы совершенствуемся и теперь будем готовиться к встрече с Парижем», — приводит слова Алонсо официальный сайт ФИФА.

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