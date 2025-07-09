Эксперт бразильского футбола: Жерсон сильнее Вендела, он может играть в любой команде мира

Эксперт бразильского футбола Александр Спивак высказался о качествах вероятного новичка петербургского «Зенита» полузащитника Жерсона.

«Лучшей характеристикой уровня Жерсона является матч против «Баварии» на клубном чемпионате мира. Он выдержал интенсивность, темп и ритм, который создали мюнхенцы. Сохранил свою манеру — она у него такая, «тягучая». При этом не терял мяч.

Помимо техники, у Жерсона есть ещё одно высочайшего уровня качество — игра корпусом, который он очень умело использует. На него сильно повлиял футзал: Жерсон — выпускник академии «Флуминенсе», как и Вендел с Луисом Энрике, а там ребята до 14 лет совмещают футзал и большой футбол.

Начинал Жерсон как «десятка» — атакующий игрок — а потом, когда переехал в Европу, спустился вниз. В Бразилии тоже играл в центре поля: «восьмёркой», а иногда даже ниже. Но его второй заход в Европу, в «Марсель» Хорхе Сампаоли, получился другим. Там Жерсон раскрылся в творческой роли: много забивал, отдавал, играл чуть ли не «ложную девятку».

Жерсон — универсал высочайшего уровня, который без вопросов мог бы играть в любой команде. Думаю, что болельщики «Зенита», которые понимают в футболе и смотрели матч «Фламенго» и «Баварии», очень обрадовались этому трансферу. Я очень сильно люблю Вендела ещё со времён первых матчей за «Флуминенсе», но Жерсон однозначно сильнее его», — сказал Спивак в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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