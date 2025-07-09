Алексей Гасилин предположил, какое место в следующем сезоне РПЛ займёт «Локомотив»

Бывший нападающий санкт-петербургского «Зенита» Алексей Гасилин предположил, что «Локомотив» завершит следующий сезон Российской Премьер-Лиги на пятом-шестом месте в турнирной таблице. По мнению Гасилина, железнодорожники обладают составом как раз для этих строчек в таблице.

«Локомотив» по весне шёл уверенно. Многие даже говорили, что молодая команда во главе с Батраковым готова биться за медали, но мы прекрасно понимали, что состав у железнодорожников как раз на пятое-шестое место. Сейчас, на мой взгляд, ничего не изменилось», — заявил Гасилин в эфире «Матч ТВ».

«Локомотив» в минувшем сезоне Российской Премьер-Лиги занял шестое место, набрав 53 очка в 30 турах. Победу в чемпионате одержал «Краснодар».