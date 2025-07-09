Гришин: Антона Миранчука в «Сьоне» оценивать надо по статистике. Она не очень хорошая

Экс-полузащитник ЦСКА и телеэксперт Александр Гришин прокомментировал выступление российского атакующего полузащитника Антона Миранчука за швейцарский «Сьон».

«Оценивать надо по статистике. Она не очень хорошая. Когда он уехал, то рассчитывали на него как на лидера, что он будет забивать и отдавать, но потом даже в прессе стали писать, что не очень довольны Миранчуком. Он выбрал такой путь — попробовал. Лучше сделать так, чем потом кусать локти. Если он этот сезон хорошо сыграет, то 30 лет — это тот возраст, при котором года три-четыре можно сыграть. Могу пожелать только успехов, но «Сьон» в этом году играл не очень хорошо», — сказал Гришин в эфире телеканала «Матч ТВ».

29-летний атакующий полузащитник сборной России Антон Миранчук в сентябре 2024 года на правах свободного агента заключил контракт со швейцарским «Сьоном», ранее в межсезонье футболист покинул московский «Локомотив», воспитанником которого является. За новый клуб Миранчук-младший провёл 24 матча во всех турнирах, забил два гола и выполнил три результативных паса.

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