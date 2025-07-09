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«Пусть победит сильнейший». Трент — о матче «Реала» с «ПСЖ» в 1/2 финала КЧМ

«Пусть победит сильнейший». Трент — о матче «Реала» с «ПСЖ» в 1/2 финала КЧМ
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Правый защитник мадридского «Реала» Трент Александер-Арнольд высказался в преддверии матча полуфинала клубного чемпионата мира по футболу с французским «ПСЖ». Игра пройдёт сегодня, 9 июля, начало — в 22:00 мск.

Клубный чемпионат мира — 2025 . 1/2 финала
09 июля 2025, среда. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«В этом сезоне я играл с «ПСЖ», и они были великолепны (англичанин выступал за «Ливерпуль», с парижанами «красные» встречались в 1/8 финала Лиги чемпионов. — Прим. «Чемпионата»). Конечно, игра будет тяжёлой. Обе команды заслужили выйти в полуфинал, но в плей-офф может случиться что угодно.

Сейчас мы восстановимся, будем усердно работать и готовиться к тяжёлому матчу. Пусть победит сильнейший!» — приводит слова Александер-Арнольда официальный сайт ФИФА.

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