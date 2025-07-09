Расписание матчей Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 на 9 июля

Сегодня, 9 июля, состоятся матчи 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.
Расписание матчей Лиги чемпионов 9 июля (время — московское):
19:00. «Жальгирис» (Литва) – «Хамрун Спартанс» (Мальта);
20:30. «Лудогорец» (Болгария) – «Динамо» Минск (Беларусь);
20:30. ФКСБ (Румыния) – «Интер Клуб Эскальдес» (Андорра);
21:45. «Шелбурн» (Ирландия) – «Линфилд» (Северная Ирландия).
Действующим победителем Лиги чемпионов является французский «Пари Сен-Жермен». В финале прошлого розыгрыша команда разгромила итальянский «Интер» со счётом 5:0.