«Скорее, согласен с арбитром». Генич — о возможной ошибке судьи в пользу «Торпедо»

Российский комментатор Константин Генич высказался о ситуации с задержанием арбитра Богдана Головко. Ранее сообщалось, что судья, по версии следствия, сознательно совершил ошибку в пользу московского «Торпедо» во время матча 34-го тура Первой лиги с «КАМАЗом» из Набережных Челнов (1:1), который состоялся 24 мая 2025 года.

«Вы видите здесь сознательную ошибку арбитра Головко? Или просто это игровой момент и ничего более?

Посмотрел несколько раз, и честно скажу, что, скорее, согласен с арбитром и никакого пенальти здесь не вижу», — написал Генич в телеграм-канале.

Фото: Кадр трансляции

Фото: Кадр трансляции

Ранее сообщалось, что контрольно-дисциплинарный комитет РФС рассмотрит дело «Торпедо» 10 июля.