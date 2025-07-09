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«Скорее, согласен с арбитром». Генич — о возможной ошибке судьи в пользу «Торпедо»

«Скорее, согласен с арбитром». Генич — о возможной ошибке судьи в пользу «Торпедо»
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Российский комментатор Константин Генич высказался о ситуации с задержанием арбитра Богдана Головко. Ранее сообщалось, что судья, по версии следствия, сознательно совершил ошибку в пользу московского «Торпедо» во время матча 34-го тура Первой лиги с «КАМАЗом» из Набережных Челнов (1:1), который состоялся 24 мая 2025 года.

Россия — Мелбет Первая лига . 34-й тур
24 мая 2025, суббота. 13:00 МСК
Торпедо М
Москва
Окончен
1 : 1
КАМАЗ
Набережные Челны
1:0 Юшин – 11'     1:1 Суханов – 57'    
Удаления: нет / Жигулёв – 51'

«Вы видите здесь сознательную ошибку арбитра Головко? Или просто это игровой момент и ничего более?

Посмотрел несколько раз, и честно скажу, что, скорее, согласен с арбитром и никакого пенальти здесь не вижу», — написал Генич в телеграм-канале.

Фото: Кадр трансляции

Фото: Кадр трансляции

Ранее сообщалось, что контрольно-дисциплинарный комитет РФС рассмотрит дело «Торпедо» 10 июля.

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