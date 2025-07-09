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Пети: Ямаль может стать даже лучше Месси, а Лео выиграл восемь «Золотых мячей»

Пети: Ямаль может стать даже лучше Месси, а Лео выиграл восемь «Золотых мячей»
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Бывший французский футболист Эммануэль Пети заявил, что 17-летний вингер «Барселоны» Ламин Ямаль может стать сильнее, чем был в свои лучшие годы нападающий «Интер Майами» Лионель Месси.

«Он обводит соперников, словно играет в PlayStation. Защитники кажутся ему конусами – вот такой у него уровень. Ламин может стать даже лучше Месси. А Месси выиграл восемь «Золотых мячей». У Ямаля будет мотивация двигаться дальше. За ним приятно наблюдать», — приводит слова Пети TNT Sports.

В минувшем сезоне Ямаль принял участие в 55 матчах во всех турнирах, в которых отметился 18 голами и 25 результативными передачами. В составе «Барселоны» вингер стал чемпионом Испании, а также выиграл Кубок и Суперкубок страны. Со сборной Испании Ямаль дошёл до финала Лиги наций.

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