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Жоао Педро: в «Челси» уже чувствую себя как дома

Жоао Педро: в «Челси» уже чувствую себя как дома
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Нападающий английского «Челси» Жоао Педро высказался об адаптации в клубе и о выходе в финал клубного чемпионата мира. Вчера, 8 июля, в полуфинале «Челси» обыграл бразильский «Флуминенсе» со счётом 2:0. Жоао Педро оформил дубль.

Клубный чемпионат мира — 2025 . 1/2 финала
08 июля 2025, вторник. 22:00 МСК
Флуминенсе
Рио-де-Жанейро, Бразилия
Окончен
0 : 2
Челси
Лондон, Англия
0:1 Педро – 18'     0:2 Педро – 56'    

«Чувствую себя здесь очень комфортно. Думаю, что все очень помогли мне почувствовать себя как дома, это моё ощущение. Я уже чувствую себя как дома.

Я приехал неделю назад и теперь собираюсь сыграть в финале. Очень рад за команду, и для меня это отличный результат. Это будет очень важная и особенная игра», — приводит слова Педро официальный сайт «Челси».

В финале «Челси» сыграет с победителем пары «ПСЖ» — «Реал» Мадрид.

Турнирная сетка клубного чемпионата мира 2025 года
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