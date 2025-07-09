Жоао Педро: в «Челси» уже чувствую себя как дома

Нападающий английского «Челси» Жоао Педро высказался об адаптации в клубе и о выходе в финал клубного чемпионата мира. Вчера, 8 июля, в полуфинале «Челси» обыграл бразильский «Флуминенсе» со счётом 2:0. Жоао Педро оформил дубль.

«Чувствую себя здесь очень комфортно. Думаю, что все очень помогли мне почувствовать себя как дома, это моё ощущение. Я уже чувствую себя как дома.

Я приехал неделю назад и теперь собираюсь сыграть в финале. Очень рад за команду, и для меня это отличный результат. Это будет очень важная и особенная игра», — приводит слова Педро официальный сайт «Челси».

В финале «Челси» сыграет с победителем пары «ПСЖ» — «Реал» Мадрид.