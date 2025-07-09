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«Черноморец» подписал контракт с экс-футболистом «Химок»

«Черноморец» подписал контракт с экс-футболистом «Химок»
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Новороссийский «Черноморец» на официальном сайте объявил о переходе полузащитника Тимура Касимова. Отмечается, что контракт рассчитан на один сезон.

«В прошлом сезоне Тимур Касимов на правах аренды из ФК «Химки» выступал за волгоградский «Ротор» и сыграл за клуб 23 матча в первенстве России. На счету полузащитника три гола и две голевые передачи. Ещё один матч Тимур Касимов сыграл в Кубке России. На поле в матчах первенства России хавбек провёл 1269 минут, нанёс 14 ударов по воротам, 19 раз соперники фолили на нём, и 11 раз нарушал правила Тимур. Получил три жёлтые карточки в сезоне.

Рады приветствовать в нашем клубе, Тимур!» — написано в сообщении клуба.

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