«СКА-Хабаровск» объявил о переходе полузащитника из «Оренбурга»

Полузащитник Батраз Гурциев стал игроком «СКА-Хабаровск». Об этом сообщила пресс-служба клуба в социальных сетях.

«СКА-Хабаровск» и ФК «Оренбург» договорились о трансфере вингера. Контракт с игроком рассчитан до конца сезона-2025/2026.

Батраз родился 12 декабря 1998 года. Является воспитанником академии «Краснодара». Выступал за молодёжку «быков». На профессиональном уровне в его карьере были «Спартак» (Владикавказ), «Чайка», «Алания», «Оренбург» (за который выступал на уровне РПЛ), «Сокол». В лучшей лиге мира Батраз провёл более 140 матчей, забил 40 голов.

Добро пожаловать в Хабаровск, Батраз!» — написано в сообщении.