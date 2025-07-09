«Мы готовы принять вызов». Рюдигер — о матче «Реала» с «ПСЖ» в 1/2 финала КЧМ
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Центральный защитник мадридского «Реала» Антонио Рюдигер высказался в преддверии матча полуфинала клубного чемпионата мира по футболу с французским «ПСЖ». Игра пройдёт сегодня, 9 июля, начало — в 22:00 мск.
Клубный чемпионат мира — 2025 . 1/2 финала
09 июля 2025, среда. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Кто победит в основное время?
П1
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П2
«ПСЖ» — очень, очень сильная команда. Они уже продемонстрировали, что являются одной из лучших команд в Европе, так что матч будет тяжёлым. Но мы — «Реал» Мадрид, и мы готовы принять вызов», — приводит слова Рюдигера официальный сайт ФИФА.
Напомним, на стадии четвертьфинала турнира парижане победили «Баварию» со счётом 2:0. В свою очередь, «сливочные» обыграли дортмундскую «Боруссию» со счётом 3:2. Финал клубного чемпионата мира состоится 13 июля.
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