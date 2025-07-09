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«Мне было тяжелее по сравнению с «Химками». Руденко — о начале сборов в «Локомотиве»

«Мне было тяжелее по сравнению с «Химками». Руденко — о начале сборов в «Локомотиве»
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Нападающий московского «Локомотива» Александр Руденко высказался о летних сборах в новой команде. Руденко стал игроком «Локомотива» в июне. Ранее он выступал за подмосковные «Химки».

«Честно, мне было тяжелее по сравнению с «Химками». Там был тренер испанец, и по‑другому было на сборах — всё через мяч, бега вообще не было. А когда приехал на сборы в «Локомотив», то так прилично побегал. Тяжеловато было в первое время, сейчас уже хорошо всё», — приводит слова Руденко «Матч ТВ».

«Локомотив» начнёт новый сезон Российской Премьер-Лиги домашним матчем с «Сочи» 19 июля. Старт игры — в 18:00 по московскому времени.

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