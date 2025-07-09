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«Балтика» объявила о расторжении контракта с Владиславом Лазаревым

«Балтика» объявила о расторжении контракта с Владиславом Лазаревым
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Полузащитник Владислав Лазарев покинул калининградскую «Балтику». Об этом сообщила пресс-служба клуба в телеграм-канале.

«Трудовой договор между футбольным клубом «Балтика» и Владиславом Лазаревым расторгнут по соглашению сторон.

Владислав – воспитанник калининградского футбола, за главную команду дебютировал в октябре 2020 года. Всего в составе бело-синих провёл 75 матчей, в которых забил 13 голов и отдал девять результативных передач. Внёс свой вклад в возвращение команды в элиту российского футбола в сезоне-2022/2023.

Мы благодарим Владислава за самоотдачу, профессионализм и преданность родному клубу. Желаем успехов в дальнейшем продолжении карьеры и говорим: до встречи на футбольных полях!» — написано в сообщении клуба.

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