«Балтика» объявила о расторжении контракта с Владиславом Лазаревым

Полузащитник Владислав Лазарев покинул калининградскую «Балтику». Об этом сообщила пресс-служба клуба в телеграм-канале.

«Трудовой договор между футбольным клубом «Балтика» и Владиславом Лазаревым расторгнут по соглашению сторон.

Владислав – воспитанник калининградского футбола, за главную команду дебютировал в октябре 2020 года. Всего в составе бело-синих провёл 75 матчей, в которых забил 13 голов и отдал девять результативных передач. Внёс свой вклад в возвращение команды в элиту российского футбола в сезоне-2022/2023.

Мы благодарим Владислава за самоотдачу, профессионализм и преданность родному клубу. Желаем успехов в дальнейшем продолжении карьеры и говорим: до встречи на футбольных полях!» — написано в сообщении клуба.