Мареска ответил на вопрос про соперника «Челси» в финале клубного ЧМ

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска высказался о сопернике по финалу клубного чемпионата мира — 2025. В решающем матче соревнования «Челси» встретится с победителем пары «ПСЖ» — «Реал» Мадрид.

«С кем лучше сыграть в финале — с «Реалом» или «ПСЖ»? Это две команды топ-уровня. Одна из них выиграла Лигу чемпионов в последнем сезоне, а другая – в предпоследнем. Это клубы топ-уровня, но мы гордимся и счастливы из-за того, что вышли в финал. И, надеюсь, мы сможем выиграть», — цитирует Мареску DAZN.

В полуфинальной встрече «Челси» с «Флуминенсе» (2:0) дублем отметился новоиспечённый нападающий английского гранда Жоао Педро. Он поразил ворота бразильской команды на 18-й и 56-й минутах.