«ПСЖ» — «Реал» Мадрид: история противостояния, статистика очных матчей

Сегодня, 9 июля, состоится полуфинальный матч клубного чемпионата мира — 2025, в котором встретятся «ПСЖ» и мадридский «Реал». Игра пройдёт на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде (США, штат Нью-Джерси). В качестве главного арбитра выступит Шимон Марциняк из Польши. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться со статистикой личных противостояний «ПСЖ» и «Реала».

Статистика матчей «ПСЖ» и «Реала»:

Всего матчей — 11

Побед «ПСЖ» — 3

Побед «Реала» — 6

Ничьих — 2

Баланс голов — 14:12 в пользу «Реала».

На стадии четвертьфинала соревнования парижский клуб победил «Баварию» со счётом 2:0. В свою очередь, «сливочные» обыграли дортмундскую «Боруссию» со счётом 3:2.

Финал клубного чемпионата мира состоится 13 июля.