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«ПСЖ» — «Реал» Мадрид: история противостояния, статистика очных матчей

«ПСЖ» — «Реал» Мадрид: история противостояния, статистика очных матчей
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Сегодня, 9 июля, состоится полуфинальный матч клубного чемпионата мира — 2025, в котором встретятся «ПСЖ» и мадридский «Реал». Игра пройдёт на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде (США, штат Нью-Джерси). В качестве главного арбитра выступит Шимон Марциняк из Польши. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск.

Клубный чемпионат мира — 2025 . 1/2 финала
09 июля 2025, среда. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Чемпионат» предлагает ознакомиться со статистикой личных противостояний «ПСЖ» и «Реала».

Статистика матчей «ПСЖ» и «Реала»:

  • Всего матчей — 11
  • Побед «ПСЖ» — 3
  • Побед «Реала» — 6
  • Ничьих — 2
  • Баланс голов — 14:12 в пользу «Реала».

На стадии четвертьфинала соревнования парижский клуб победил «Баварию» со счётом 2:0. В свою очередь, «сливочные» обыграли дортмундскую «Боруссию» со счётом 3:2.

Финал клубного чемпионата мира состоится 13 июля.

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