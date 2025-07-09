«Все надеялись, чтобы это был не «Зенит»!» Миэнти Абена — о чемпионстве «Краснодара»

Бывший защитник «Спартака» Миэнти Абена высказался о победе «Краснодара» в Российской Премьер-Лиге сезона-2024/2025. По словам экс-игрока красно-белых, все его знакомые надеялись, что чемпионский титул выиграет не «Зенит».

— Рад ли ты, что «Зенит» не стал чемпионом?

— Конечно! Все, с кем я говорил, надеялись, чтобы это был не «Зенит»!

— Все футболисты «Спартака»?

— Футболисты «Спартака», друзья из других команд (смеётся). «Хотя бы раз, только не «Зенит». Я в это тоже поверил. В итоге так и получилось, — приводит слова Абены «Спорт-экспресс».

Напомним, об уходе Абены «Спартак» объявил в конце июня. Защитник присоединился к красно-белым минувшим летом. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 800 тыс. В минувшем сезоне Абена провёл 12 матчей за «Спартак» в РПЛ и Кубке России.