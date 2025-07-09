Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Все надеялись, чтобы это был не «Зенит»!» Миэнти Абена — о чемпионстве «Краснодара»

«Все надеялись, чтобы это был не «Зенит»!» Миэнти Абена — о чемпионстве «Краснодара»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший защитник «Спартака» Миэнти Абена высказался о победе «Краснодара» в Российской Премьер-Лиге сезона-2024/2025. По словам экс-игрока красно-белых, все его знакомые надеялись, что чемпионский титул выиграет не «Зенит».

— Рад ли ты, что «Зенит» не стал чемпионом?
— Конечно! Все, с кем я говорил, надеялись, чтобы это был не «Зенит»!

— Все футболисты «Спартака»?
— Футболисты «Спартака», друзья из других команд (смеётся). «Хотя бы раз, только не «Зенит». Я в это тоже поверил. В итоге так и получилось, — приводит слова Абены «Спорт-экспресс».

Напомним, об уходе Абены «Спартак» объявил в конце июня. Защитник присоединился к красно-белым минувшим летом. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 800 тыс. В минувшем сезоне Абена провёл 12 матчей за «Спартак» в РПЛ и Кубке России.

Материалы по теме
У «Спартака» проблемы с покупкой на приоритетную позицию. Сорвалось уже несколько сделок
У «Спартака» проблемы с покупкой на приоритетную позицию. Сорвалось уже несколько сделок
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android