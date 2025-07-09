«Черноморец» сообщил о переходе белорусского нападающего

Белорусский нападающий Владислав Ложкин стал игроком новороссийского «Черноморца». Об этом сообщил официальный сайт клуба.

Отмечается, что контракт с футболистом подписан по схеме «1+1».

«В прошлом сезоне Владислав Ложкин выступал за ФК «Уфа» и сыграл за клуб 31 матч в первенстве России. На счету нападающего пять голов и две голевые передачи. Еще два матча Владислав Ложкин сыграл в Кубке России. На поле в матчах первенства России форвард провёл 1506 минут, нанёс 34 удара по воротам, восемь раз соперники фолили на нём и 21 раз нарушал правила Владислав. Получил две жёлтые карточки в сезоне.

Выступал за юношеские и молодёжные сборные Беларуси. В общей сложности сыграл 32 матча и забил семь голов. В сезоне-2022/2023 сыграл четыре матча в квалификации Лиги конференций за минское «Динамо».

Рады приветствовать в нашем клубе, Влад!» — написано в сообщении клуба.