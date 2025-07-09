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Валерий Непомнящий: с горечью прочёл последние новости о «Торпедо»

Валерий Непомнящий: с горечью прочёл последние новости о «Торпедо»
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Известный отечественный тренер Валерий Непомнящий отреагировал на новости о возможном исключении московского «Торпедо» из РПЛ.

«Есть ощущение, что «Торпедо» могут исключить из РПЛ. С горечью прочёл последние новости. Но надеюсь на лучшее. Может, я выдаю желаемое за действительное. Судью обвиняют в ошибке — может, предвзятость или ещё что-то. Но нужно, чтобы было подтверждение договорённостей: факт передачи взятки, прослушивание разговоров.

Должна быть более доказательная база. Меня смутило, что РФС поучаствовал в признании ошибки. У судей всегда есть аргументы по их решениям. Меня расстроило, что судью привлекли таким образом. Думаю, для «Торпедо» ещё не всё потеряно… Хотелось бы думать», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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