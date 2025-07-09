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Адвокат Добровинский отреагировал на задержание арбитра матча «Торпедо» — «КАМАЗ»

Адвокат Добровинский отреагировал на задержание арбитра матча «Торпедо» — «КАМАЗ»
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Адвокат Александр Добровинский высказался о ситуации с задержанием арбитра Богдана Головко. Ранее сообщалось, что судья, по версии следствия, сознательно совершил ошибку в пользу московского «Торпедо» во время матча 34-го тура Первой лиги с «КАМАЗом» из Набережных Челнов (1:1), который состоялся 24 мая 2025 года.

Россия — Мелбет Первая лига . 34-й тур
24 мая 2025, суббота. 13:00 МСК
Торпедо М
Москва
Окончен
1 : 1
КАМАЗ
Набережные Челны
1:0 Юшин – 11'     1:1 Суханов – 57'    
Удаления: нет / Жигулёв – 51'

«В обвинении, которое было предъявлено Леониду Соболеву, нет никаких оснований для задержания, поскольку не доказана его причастность к договорному матчу, как, собственно, пока не доказано, что договорной матч имел место быть. Задержание Головко не имеет никакого отношения к моему клиенту. По крайней мере ничто на это не указывает.

Что касается самого арбитра Головко, то если он взял деньги за неназначенный пенальти — это одно. И тогда это уже можно считать договорным матчем. А если он ошибся, как это делал, например, Карасёв, Перезва и другие судьи, когда судейская комиссия РФС выясняла, что пенальти должен был быть назначен, но по ошибке на 11-метровую отметку не указали, — это другое. Тогда его задержали зря.

В любом случае надо ждать, когда закончится следствие, а суд вынесет приговор, и только тогда можно будет судить: ошибся Головко или это был договорной матч. Впрочем, если Головко признается в преступлении и в благодарность за всё попросит дать ему семь лет лагерей — тогда всё станет понятно. Впрочем, это уже другая история», — сказал Добровинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

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